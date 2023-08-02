Некоторые должностные лица военкоматов не соблюдают свои прямые обязанности по службе и ради личной пользы создают предпосылки для вреда национальной безопасности. В частности, работники Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили, что военный комиссар одного из районов в Закарпатье пользовался своими подчиненными – военными. Пресс-служба ДБР сообщила о деталях.
Понятно, что военный комиссар родился и обучался на местности русской федерации. Теперь он живет на Закарпатье и заставляет своих подчиненных, мотивированных и патриотических, строить ему имение.
С начала марта текущего года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки солдаты вместо выполнения своих служебных обязанностей проводили строительные работы в имении.
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1 августа 2023 года сотрудники ДБР провели обыски на месте строительства, а также в доме и рабочем кабинете подозреваемого. В ходе обысков были обнаружены трое солдат, которые занимались строительными работами, и они дали показания следствию.
Также в ходе обысков было найдено 3,5 тыс. долларов США, атрибутику российской федерации (монеты, документы об образовании полученную на территории россии), одежду с эмблемами СССР и россии, удостоверения офицера МО СССР, а также значки, кокарды и даже георгиевскую ленту .
За этим преступлением он может быть приговорен к лишению свободы на срок до 12 лет. Указанное расследование продолжается, производятся неотложные следственные действия.
Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.
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