Популярный украинский исполнитель, музыкант и шоумен Андрей Данилко, который активно гастролирует по миру в поддержку Украины признался, как в начале войны "породнился" с охранником в своем доме в Киеве.

Об этом Андрей Данилко рассказал в интервью на ютуб-канале "Настоящее Время".

По словам артиста, с начала полномасштабного вторжения многие люди из его творческого окружения и соседей уехали из Киева в панике. Он решил остаться в своем доме в столице. Как рассказал Андрей Данилко, из трех охранников в его доме остался один Кузьмич. Он, не смотря на все риски, был на работе и присматривал за квартирами людей, которые покинули свои жилища.

Андрей Данилко рассказал, что к нему обратился человек, он делал большую книгу о первых днях войны, такой фоторепортаж большой. И он направил его к Кузьмичу, с которым они очень сблизились.

"Мы так с ним не общались до войны, а тут прямо как родственники. И когда я сказал авторам книги по поводу Кузьмича, они: "Ах, Кузьмич, Кузьмич, да-да". И такой Кузьмич идет, герой, и уже про него там фильм снимают. Я смотрю на него, думаю: приятно мне, что его поступок оценен таким вниманием", - рассказал Андрей Данилко.

По его словам, охранник Кузьмич тоже мог уехать или не выходить на работу в том всем хаосе, который начался в первые дни полномасштабной войны. Однако он остался и присматривал за домом.

"Понимаете, это не мой вопрос, он мог сказать, ну как часто у нас бывает, а он так включился, понимаете, куча квартир, куча людей уехали с детьми, чтобы не было может быть какого-то мародерства", - добавил Андрей Данилко.

Последние новости Украины:

Напомним, Андрей Данилко вместе с Остапчуком вляпался в скандал за границей: "Верка Сердючка на дне рождения...".

Как сообщала Politeka, Прямо в центре Киева: Андрей Данилко получил удар сумкой в живот, кадры конфликта.

Также Politeka писала, что "До встречи…": Данилко с "мамой" и огромными торбами озадачил новым фото.