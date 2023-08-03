Украинские пенсии остаются очень низкими, но все еще у некоторых граждан есть возможность выйти на пенсию раньше.

Украинцы могут выйти на пенсию раньше за счет выслуги лет, однако, эта опция доступна только для определенных категорий населения. То есть пенсия по выслуге лет дает возможность некоторым специалистам выйти на заслуженный отдых раньше.

В частности, пенсия по выслуге лет может быть получена следующими категориями украинцев:

Артисты с рабочим стажем от 20 до 35 лет.

Механизаторы и докеры-механизаторы, работающие в портах на погрузочно-разгрузочных работах, а также рабочие локомотивных бригад, если их стаж составляет не менее 26 лет и 6 месяцев.

Сотрудники заведений здравоохранения и образовательных учреждений с минимальным стажем 26 лет и 6 месяцев.

Перевозчики и рабочие локомотивных бригад, обеспечивающие функционирование и безопасность на железнодорожном транспорте и метро. Они могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины) независимо от стажа.

Работники, осуществляющие управление воздушным движением, должны иметь стаж 20 лет, чтобы выйти на пенсию. Мужчины могут выйти в 50 лет, а женщины – в 45 лет.

Пенсия по выслуге лет предоставляется тем профессиям, где люди на протяжении всего времени работы испытывают значительное поражение на здоровье и жизнь.

Следует отметить, что украинские пенсии остаются низкими. Минимальная сумма пенсии для неработающих пенсионеров составляет 2100 гривен.

Средняя сумма пенсий в Украине в 2023 году такова:

10,4% пенсионеров получают пенсию от 10000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

По статистике, большинство пенсионеров получают минимальную пенсию. Однако правительство заявило, что до конца года не планируется осуществлять повышение пенсий.

Источник: 24 Канал.

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