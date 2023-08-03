"ПриватБанк" - популярный банк, клиентами которого являются миллионы украинцев. Но в последнее время украинцы на профильном сайте Минфин жалуются на предоставляемые услуги этого банка. На этот раз украинец рассказал, как терминал "ПриватБанк" оставил его без денег.

отзыв ПриватБанк, скриншот

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что 1 августа попытался снять 10 тысяч гривен со своей карточки. Но начались проблемы с банкоматом. В частности, банкомат около 10 минут жужжал, почти до самого закрытия магазина, в котором расположен.

После чего банкомат "ПриватБанк" выдал сообщение, что не может завершить транзакцию и деньги будут возвращены в течении 30 минут - этого так и не произошло.

"Прошли сутки, денег нет. Заявка принята. Ждём инкассацию. Работники приезжали около 9 утра. Они до сих пор возят с собой денежные мешки? В чем сложность пересчитать кассу проблемного банкомата? Эти деньги были крайне важны на сегодняшнее утро. Приват очень сильно подвёл", - пожаловался клиент "ПриватБанк".

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"

Открыли огонь на поражение: что происходит на северной границе и есть ли угроза прорыва

Ситуация в Черном море: ВСУ нашли эффективный способ уничтожать российские корабли, подробности

Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты: эксперт указал на опасность и риски

Контрнаступление вблизи, Залужный показал могучего "зверя": "Огонь!"
Показать еще

ПриватБанк, банкомат

Более того, клиент "ПриватБанк" добавил, что с такой проблемой он сталкивается не в первый раз.

"В марте была похожая ситуация, возврат денег ждал 48 дней. На этот раз карта именно Привата. Какие будут отговорки на этот раз и что я сделал неправильно?", - добавил украинец.

Последние новости Украины:

Напомним, денежную помощь начнут забирать, кого из украинцев лишат социальных выплат и почему.

Как писала Politeka, денежная помощь для маленьких украинцев, кто из детей может получить по 3000 гривен.

Также Politeka сообщала, для получения денежной помощи необходимо сделать несколько важных шагов.