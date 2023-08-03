Клиент "ПриватБанк" добавил, что с такой проблемой он сталкивается не в первый раз.

"ПриватБанк" - популярный банк, клиентами которого являются миллионы украинцев. Но в последнее время украинцы на профильном сайте Минфин жалуются на предоставляемые услуги этого банка. На этот раз украинец рассказал, как терминал "ПриватБанк" оставил его без денег.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что 1 августа попытался снять 10 тысяч гривен со своей карточки. Но начались проблемы с банкоматом. В частности, банкомат около 10 минут жужжал, почти до самого закрытия магазина, в котором расположен.

После чего банкомат "ПриватБанк" выдал сообщение, что не может завершить транзакцию и деньги будут возвращены в течении 30 минут - этого так и не произошло.

"Прошли сутки, денег нет. Заявка принята. Ждём инкассацию. Работники приезжали около 9 утра. Они до сих пор возят с собой денежные мешки? В чем сложность пересчитать кассу проблемного банкомата? Эти деньги были крайне важны на сегодняшнее утро. Приват очень сильно подвёл", - пожаловался клиент "ПриватБанк".

Более того, клиент "ПриватБанк" добавил, что с такой проблемой он сталкивается не в первый раз.

"В марте была похожая ситуация, возврат денег ждал 48 дней. На этот раз карта именно Привата. Какие будут отговорки на этот раз и что я сделал неправильно?", - добавил украинец.

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