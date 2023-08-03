В этот раз популярная певица Настя Каменских поделилась домашним кадром, показав редкий момент с любимицей.

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась в социальной сети Инстаграм своим хорошим настроением, разместив в своем аккаунте фотографию с домашним питомцем. На снимке видно, как она ласково обнимает собаку, улыбаясь камере.

Однако далеко не все украинцы были столько положительно настроены после поста Каменских, о чем высказались в сети.

Артистка была одета в короткий топ, а ее волосы были аккуратно собраны в пучок. В описании к фотографии она нежно назвала своего питомца "Мими", спрашивая у своих подписчиков, скучали ли они за ней.

«Если честно, даже не упоминали; Хаххахахха вообще нас*ать 🤣🤣🤣 неизвестно почему это попало в мою ленту; Нет, не скучали...; Наша Анастасия сама как Мими); Вовсе нет;

Как я скучала по Мими, очень рада, что с ней все хорошо, обожаю Вас девочки; 100 лет ее не видели; Опять под коксом подруга🤦; Какие вы красотки» - пишут в сети.

Ранее Каменских решила высказаться, в последние дни агрессивные действия врага привели к значительным разрушениям в городах Украины и лишению жизней невинных людей.

В результате обстрела Днепра были уничтожены три административных здания, три жилых дома, а семь автомобилей получили повреждения, рассказывает Настя Каменских в Инстаграм.

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