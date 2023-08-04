Как сообщили в Нацполиции Украины, получив подписку за «заказ», аферисты исчезали.
Аферисты присвоили деньги волонтеров и военнослужащих.
Установлены члены преступной группы - организатор и трое сообщников. Фигуранты использовали торговые площадки для размещения объявлений о продаже легковых автомобилей и квадрокоптеров для нужд ВСУ по заниженным ценам. В основном, их клиентами были военные и волонтеры.
В уголовном производстве проведено 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей по местам регистрации и проживания аферистов.
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По предварительной информации, мошенники обманули волонтеров и защитников более чем на 20 млн грн.
Организатору и трем его сообщникам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.
Аферистам "светит" до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании фигурантам пресечения в виде содержания под стражей злоумышленников.
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Напомним, преступники придумали хитрый план по выманиванию денег у мобилизованных.
Как сообщала Politeka, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" важную информацию.
Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.