Как сообщили в Нацполиции Украины, получив подписку за «заказ», аферисты исчезали.

Аферисты присвоили деньги волонтеров и военнослужащих.

Установлены члены преступной группы - организатор и трое сообщников. Фигуранты использовали торговые площадки для размещения объявлений о продаже легковых автомобилей и квадрокоптеров для нужд ВСУ по заниженным ценам. В основном, их клиентами были военные и волонтеры.

В уголовном производстве проведено 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей по местам регистрации и проживания аферистов.

По предварительной информации, мошенники обманули волонтеров и защитников более чем на 20 млн грн.

Организатору и трем его сообщникам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Аферистам "светит" до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании фигурантам пресечения в виде содержания под стражей злоумышленников.

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Напомним, преступники придумали хитрый план по выманиванию денег у мобилизованных.

Как сообщала Politeka, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" важную информацию.

Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.