Нардепу после этого грозит наказание до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ДБР) осуществляют обыски еще одного народного депутата Украины с целью проверки обстоятельств и законности его выезда за границу во время военного положения. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, этот избранник выехал за пределы государства, утверждая, что сопровождает своего отца на лечение в иностранное медицинское учреждение. Однако оказалось, что его отец уезжал и возвращался самостоятельно, без фактического сопровождения парламентария.

Правоохранители также обращают внимание на факт подписания народным депутатом официальных документов, когда он находился за границей, что может свидетельствовать об их подлоге.

Для раскрытия всех обстоятельств и предоставления правовой оценки действиям парламентария проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 366 (служебный подлог) и ст. 362 (несанкционированные действия с обрабатываемой информацией в автоматизированных системах).

Санкция этих статей предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Расследование осуществляется по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора.

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