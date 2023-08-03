В целом на рынке продовольствия наблюдается тенденция к снижению цены на некоторые продукты, но не на все.

В Украине наблюдается тенденция понижения цены на продукты в течение летнего периода. По прогнозам экспертов, большинство продуктов станут дешевле до конца года, а это снижение цены, как правило, связано с низким спросом. При этом некоторые продукты все еще поднимутся в цене.

Эксперты подчеркивают, что овощи уже подешевели на 40-50% с июня по август. Цены на яйца и крупы могут также снизиться, но стоимость мяса, в частности говядины и свинины, остается неизменной или может вырасти. Стоимость хлеба тоже может повыситься.

Эксперты сельскохозяйственного сектора предполагают, что в течение августа цены на овощную продукцию пойдут на убыль, уменьшатся крупы, ведь урожай 2022 был достаточным. Что касается мяса, то частичное увеличение цен на говядину и свинину возможно, но вообще цены останутся стабильными.

Также отмечается, что цены на яйца уже подешевели после полутора месяцев стабильности. Стоимость мяса птицы остается неизменной.

Одной из причин, обуславливающей отсутствие прогнозируемого роста цены, является увеличение площадей под овощные культуры в 2023 году, в частности для морковки, лука и столовой свеклы. Это дает основания ожидать удешевления капусты, морковки, картофеля, сахарной свеклы и лука.

В целом на рынке продовольствия наблюдается тенденция к снижению цены на овощи и крупы, но стоимость мяса начнет расти.

Источник: Общественное .