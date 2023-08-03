В Украине наблюдается тенденция понижения цены на продукты в течение летнего периода. По прогнозам экспертов, большинство продуктов станут дешевле до конца года, а это снижение цены, как правило, связано с низким спросом. При этом некоторые продукты все еще поднимутся в цене.
Эксперты подчеркивают, что овощи уже подешевели на 40-50% с июня по август. Цены на яйца и крупы могут также снизиться, но стоимость мяса, в частности говядины и свинины, остается неизменной или может вырасти. Стоимость хлеба тоже может повыситься.
Эксперты сельскохозяйственного сектора предполагают, что в течение августа цены на овощную продукцию пойдут на убыль, уменьшатся крупы, ведь урожай 2022 был достаточным. Что касается мяса, то частичное увеличение цен на говядину и свинину возможно, но вообще цены останутся стабильными.
Также отмечается, что цены на яйца уже подешевели после полутора месяцев стабильности. Стоимость мяса птицы остается неизменной.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Большое горе пришло в семью Ольги Сумской: "Сочувствую, держитесь"
Сидения и пол залиты кровью: россияне ударили по транспорту с людьми
Мобилизация в Украине продлена: кого могут призвать в августе
Одной из причин, обуславливающей отсутствие прогнозируемого роста цены, является увеличение площадей под овощные культуры в 2023 году, в частности для морковки, лука и столовой свеклы. Это дает основания ожидать удешевления капусты, морковки, картофеля, сахарной свеклы и лука.
В целом на рынке продовольствия наблюдается тенденция к снижению цены на овощи и крупы, но стоимость мяса начнет расти.
Источник: Общественное .