Катастрофа в Броварах: следователи восстановили поминутно день аварии и расшифровали черные ящики.

В ДБР возобновили поминутно день авиатастрофы в Броварах, в частности, расшифровали "черные ящики".

Как сообщили в ДБР, пятеро чиновников нарушили "правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей".

Сообщается, что для перевозки делегации чиновники ГСЧС выделили вертолет, который был на дежурстве относительно чрезвычайных ситуаций, и не имел разрешений на другие полеты.

Таким образом, при подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о сложных погодных условиях, в том числе над Броварами.

Кроме того, у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и важных сертификатов.

Учитывая все эти факторы, никто из должностных лиц, которые соответствовали безопасности полетов - полет должностных лиц не отменил.

Напомним, вертолет разбился 18 января 2023 года в Броварах на Киевщине.

В результате падения вертолета вблизи детского сада, погибло руководство МВД.

Катастрофа унесла из жизни 14 взрослых и 1 ребенка. Находившиеся внутри здания люди получили сложные травмы.

Среди погибших все 9 человек, находившиеся на борту вертолета, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Руководство Министерства внутренних дел летело в одну из "горячих" точек, где проходят боевые действия.

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