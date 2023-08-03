В ДБР возобновили поминутно день авиатастрофы в Броварах, в частности, расшифровали "черные ящики".
Как сообщили в ДБР, пятеро чиновников нарушили "правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей".
Сообщается, что для перевозки делегации чиновники ГСЧС выделили вертолет, который был на дежурстве относительно чрезвычайных ситуаций, и не имел разрешений на другие полеты.
Таким образом, при подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о сложных погодных условиях, в том числе над Броварами.
Кроме того, у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и важных сертификатов.
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Учитывая все эти факторы, никто из должностных лиц, которые соответствовали безопасности полетов - полет должностных лиц не отменил.
Напомним, вертолет разбился 18 января 2023 года в Броварах на Киевщине.
В результате падения вертолета вблизи детского сада, погибло руководство МВД.
Катастрофа унесла из жизни 14 взрослых и 1 ребенка. Находившиеся внутри здания люди получили сложные травмы.
Среди погибших все 9 человек, находившиеся на борту вертолета, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Руководство Министерства внутренних дел летело в одну из "горячих" точек, где проходят боевые действия.
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