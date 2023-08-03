Несовершеннолетний водитель мотоцикла наехал на 93-летнего мужчину.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Пенсионер погиб на месте происшествия, а 13-летний парень был госпитализирован в реанимацию.

Уведомление о ДТП поступило от фельдшера скорой медицинской помощи.

Правоохранители установили, что 13-летний ребенок за рулем незарегистрированного мотоцикла не справился с управлением и наехал на 93-летнего мужчину - он как раз переходил дорогу.

Пенсионер погиб на месте ДТП, а ребенка за рулем мотоцикла госпитализировали в реанимацию.

Следователи проводят экспертизы, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 286 УК Украины (смерть потерпевшего или нанесение тяжких телесных повреждений).

С родителями 13-летнего парня, незаконно управлявшего незарегистрированным транспортным средством, сейчас работает полиция.

Напомним, что возле села Кошмановка в Полтавской области произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика.

На месте аварии погиб водитель маршрутки и пострадала пассажирка.

Авария произошла сегодня, 26 июля, в 13.15 на трассе Полтава-Красноград.

Столкнулись грузовик КРАЗ и рейсовый автобус "Днепр-Сумы", на месте трагедии погиб водитель автобуса.

На момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, известно, что одна из пострадавших была госпитализирована в ближайшую больницу.

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