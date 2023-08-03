Несовершеннолетний водитель мотоцикла наехал на 93-летнего мужчину.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
Пенсионер погиб на месте происшествия, а 13-летний парень был госпитализирован в реанимацию.
Уведомление о ДТП поступило от фельдшера скорой медицинской помощи.
Правоохранители установили, что 13-летний ребенок за рулем незарегистрированного мотоцикла не справился с управлением и наехал на 93-летнего мужчину - он как раз переходил дорогу.
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Пенсионер погиб на месте ДТП, а ребенка за рулем мотоцикла госпитализировали в реанимацию.
Следователи проводят экспертизы, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 286 УК Украины (смерть потерпевшего или нанесение тяжких телесных повреждений).
С родителями 13-летнего парня, незаконно управлявшего незарегистрированным транспортным средством, сейчас работает полиция.
Напомним, что возле села Кошмановка в Полтавской области произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика.
На месте аварии погиб водитель маршрутки и пострадала пассажирка.
Авария произошла сегодня, 26 июля, в 13.15 на трассе Полтава-Красноград.
Столкнулись грузовик КРАЗ и рейсовый автобус "Днепр-Сумы", на месте трагедии погиб водитель автобуса.
На момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, известно, что одна из пострадавших была госпитализирована в ближайшую больницу.
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