Кристофер Нолан рассказал, что это шокирующее заявление было предложено актером Джеймсом Ремаром, который играет роль Стимсона.

Из-за известного актерского состава в "Оппенгеймере" и того, что сценарий фильма в основном рассказывается из перспективы главного героя, Нолан призвал второстепенных актеров тщательно изучить свои роли. Именно тогда Ремар обнаружил, что Стимсон провел медовый месяц в Киото.

Оказалось, одна из наиболее потрясающих сцен в фильме "Оппенгеймер" Кристофера Нолана была создана не сценаристом-режиссером самого фильма. Сцена происходит во время встречи Оппенгеймера, сыгранного Киллианом Мерфи, с военным министром США Генри Стимсоном и другими правительственными чиновниками, чтобы обсудить, где сбросить атомные бомбы на Японию.

В ходе этой встречи Стимсон говорит, чтобы не бомбить Киото, потому что там он и его жена провели медовый месяц. Этот момент вызывает сильную реакцию у зрителей "Оппенгеймера", учитывая неоправданную беспечность Стимсона и то, что он ставит свои личные интересы выше разрушительных последствий атомных бомб.

"Был момент, когда Джеймс Ремар ... продолжал рассказывать мне о том, как он узнал, что Стимсон и его жена провели медовый месяц в Киото. Это была одна из причин, по которой он решил исключить город из списка для бомбардировок. И я добавил это в сценарий. Это было правда поразительно, когда никто не знал, как реагировать", - поделился также Нолан о важном моменте в "Оппенгеймере".

Источник: The New York Times

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