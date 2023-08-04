Денежная помощь продолжает выплачиваться украинцам от разных благотворительных организаций. Например, некоторые жители Луцкой территориальной общины в Украине имеют возможность получить единовременную денежную помощь. Об этом сообщается на официальном сайте городского совета Луцка.
Эту денежную помощь могут получить лучане, включая членов их семей, где есть пенсионеры и лица с инвалидностью. Также такая денежная помощь предоставляется людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, пострадавшим в результате пожаров или стихийных бедствий, а также лицам, участвующим в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме этого, денежная помощь предоставляется семьям, в которых в результате военных действий погибли близкие родственники.
Для получения денежной помощи жителям Луцкой территориальной общины необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг с заявлением и необходимым перечнем документов.
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Среди этих документов должны быть паспорт гражданина Украины (оригинал или цифровой документ в мобильном приложении "Действие"), справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков, а также справка от семейного врача, заверенная заведующим общей амбулаторией практико-семейной медицины, действительна в течение 90 календарных дней.
Также для получения денежной помощи следует предоставить другие документы, подтверждающие обстоятельства, в которых находится заявитель, а также банковский реквизит счета (социального) и заявление на получение единовременного денежного пособия.
Окончательное решение о предоставлении денежной помощи и ее размере принимается специальной комиссией после тщательного рассмотрения заявления и представленных документов.
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