Мобилизация в Украине продолжается, а значит необходимо знать, нужно ли с собой постоянно носить документы.

В разгар мобилизации в Украине, полиция или военные могут попросить предъявить документы. При этом, когда человек говорит, что у него документов нет, ему говорят, что он якобы обязан их носить с собой во время мобилизации в Украине.

Адвокат Олег Лукьянчиков рассказал, обязаны ли украинцы носить с собой документы в период действия мобилизации в Украине.

"Отвечаю на вопрос, должен ли на сегодняшний день человек носит документы, которые удостоверяют его личность или военно-учетные документы, то есть, военный билет, прописка... Ответ будет однозначен - нет.

На сегодняшний день нет ни одного закона, ни одного под закона или нормативного акта, который бы обязывал человека носить документы удостоверяющие личность, во время военного положения", - заявил адвокат Олег Лукьянчиков отвечая на актуальный вопрос во время мобилизации в Украине.

В комментариях украинцы отреагировали на ответ адвоката:

"У них (полиция) есть планшет, интернет, база, потому могут проверить без документов (у меня так уже было). Но нужны основания для проверки. П.С. буду показывать видео полицейским!",

"Это хорошо. Но тогда у них есть основание для задержания с целью установления личности", написал один из комментаторов, на что адвокат ответил:

"Это если были законные основания для проверки документов."Установление личности" не может быть первопричиной. Иначе мы приходим к тому, что задержать можно любого, у кого нет документов".

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