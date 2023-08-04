НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) завершили расследование, связанное с подозрением народного депутата ІІІ-ІХ созывов. Согласно собранным доказательствам, в течение периода с 2019 по 2022 год депутат получил значительные суммы денег с целью личного обогащения. Кроме того, он подозревается в госизмене.

Детальнее об этом резонансном деле рассказала пресс-служба НАБУ.

Результаты расследования показали, что депутат получил по меньшей мере 567 тыс. долларов США (20,9 млн. гривен) от правоохранительных и разведывательных органов россии за проведение подрывной деятельности против Украины.

Специальная комиссия заключила, что депутат работал на российских службах путем распространения негативной информации об Украине на международном уровне, что привело к ухудшению дипломатических отношений между Украиной и США, а также усложнению ее интеграции в Европейский Союз и НАТО.

Летом 2022 года были проведены обыски у подозреваемого, в ходе которого изъяли материалы, свидетельствующие о его связях со страной-агрессором и коллаборантами. В сентябре того же года депутату было поставлено в известность о подозрении, после чего он был объявлен в розыск.

САП и НАБУ классифицируют действия депутата согласно статьям 28 и 111 части 2, а также статье 368-5 Уголовного кодекса Украины. Поскольку фигурант скрывается от следствия, проходит специальное досудебное расследование. Об имени депутата в официальном сообщении не указано.

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