Последующие детали и обстоятельства этого трагического события выясняются в процессе расследования.

2 августа около 19:00 часов в поселке Песочин в Харьковской области произошло трагическое событие, когда киевский полицейский сбил 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Об инциденте сообщил представитель территориального управления Государственного бюро расследований, Александр Белка.

К сожалению, от полученных травм девушка скончалась. Проводится досудебное расследование по нарушению правил безопасности дорожного движения, что привело к трагической смерти девушки. В настоящее время экспертизы уже назначены, а следователи работают над установлением обстоятельств аварии.

Предварительно известно, что водитель, ставший виновником ДТП, был трезв. Последующие детали и обстоятельства этого трагического события выясняются в процессе расследования.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Следует напомнить, что ранее похожая трагедия произошла в Киеве. Так, в Киеве на блокпосту 25 июля во время комендантского часа около 00:05 сбили нацгвардейцев. Один военнослужащий погиб от полученных травм на месте, другой – госпитализирован. Авария произошла, когда начали действовать ограничения на передвижение.

Источник: Общественный Харьков.

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