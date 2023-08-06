В настоящее время проводятся детальные расследования с целью выявления всех лиц, причастных к этой преступной схеме.

Работнику одного из отделов центра комплектования в Хмельницкой области вручено уведомление о подозрении за злоупотребление влиянием на членов военно-врачебной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Согласно полученным данным, злоумышленник, занимавший должность в областном центре комплектования, предлагал повлиять на членов военно-врачебной комиссии, чтобы те выдавали положительное решение по исключению мужчин призывного возраста из списков потенциальных призывников военного комиссариата по медицинским причинам.

Это соглашение предусматривало выдачу справок о непригодности к прохождению военной службы. Конечно, делал он это не бесплатно, а ради собственной выгоды и заработка. Такой незаконный "сервис" обошелся клиентам в 2000 долларов.

Фигурант был задержан полицией и работниками Службы безопасности Украины, и ему было сообщено о подозрении по статье 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители провели обыски и изъяли средства связи и служебную документацию. Работник был отстранен от должности, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся детальные расследования с целью выявления всех лиц, причастных к этой преступной схеме для дальнейшего привлечения их к ответственности.

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