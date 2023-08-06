Раньше жители села слышали крики, но предполагали, что это кошки - а оказалось - экзотическое животное.

В селе Карповцы в Хмельницкой области 14-летняя девочка Карина стала жертвой нападения обезьяны, которая неожиданно напала на нее. В результате нападения, девочка получила серьезные травмы, поэтому ей пришлось пройти дополнительную терапию против бешенства.

По словам матери пострадавшей, Карина и другие местные жители увидели обезьяну в огороде и попытались с ней общаться. Однако обезьяна неожиданно напала на девочку, вырвала ей кусок мяса из руки и серьезно прокусила вторую руку.

"Она прибежала к нам. Малая рядом с ней стояла и как-то рукой провела, а та на нее запрыгнула и вцепилась передними лапами за руку, а зубами за пальцы. Оторвала кусок мяса из руки, и еще в одном месте очень прокусила руку" , – рассказала мать пострадавшей Лариса Слепчик.

Раньше жители села слышали крики обезьяны, но предполагали, что это кошки. Животное видели и другие жители села. Обезьяна ворует шелковицу в саду, но в руки не дается. Ее уже пытались поймать, но она поднимается на крышу и бегает туда-сюда.

Обезьяна, которая является переселенкой, была эвакуирована из Харьковской области, и за ней временно ухаживали в Хмельницкой области. Обезьяна агрессию раньше не проявляла. Она жила на улице в клетке и не убегала. Сейчас вырвалась на свободу и бродит по всей деревне, а поймать ее не могут.

Староста села Людмила Чобан говорит, что уже обратились в Государственную службу чрезвычайных ситуаций, чтобы помогли поймать животное.

Источник: Суспільне.

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