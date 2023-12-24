У Оппенгеймера есть некоторые реплики, которые не попали в фильм, включая момент, где нужно сбросить атомные бомбы на Японию

Оппенгеймер - фильм Кристофера Нолана, который стал настоящим хитом в 2023 году. Картина рассказывает о Роберте Оппенгеймере, которого называют отцом атомной бомбы, передает Ing.com.

В фильме была судьбоносная встреча, на которой решалось, где сбросить атомные бомбы на Японию. Сцена показывает Джейма Ремана в роли военного министра США Генри Стимсона, который говорит группе не бить по Киото, потому что он там провел медовый месяц со своей женой.

Как отметил режиссер Кристофер Нолан, этой строчки не было в оригинальном сценарии.

"Был момент, когда Джеймс Ремар… Он продолжал рассказывать мне о том, как он узнал, что Стимсон и его жена провели медовый месяц в Киото", - рассказал Нолан.

По этой причине Стимсон и исключил Киото из списка для бомбардировок, отметил режиссер. Таким образом город был вычеркнут из списка для бомбардировок. И Нолан решил это добавить в новый сценарий.

"Просто добавь это. Это фантастически захватывающий момент, когда никто в комнате не знает, как реагировать", - отметил режиссер, рассказывая, как появилась сцена с Киото.

Нолан, как оказалось, был не единственным, кто занимался исследованием исторических событий Оппенгеймера.



"Каждый актер подходил к столу с исследованием того, кем был их реальный двойник", — сказал Нолан.



Основываясь на реальной истории Манхэттенского проекта, Оппенгеймер рассказывает о том, как была создана первая атомная бомба, а также о ее последствиях.