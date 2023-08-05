Автор и ведущий «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров после выхода последнего эпизода спецпроекта «Год. За кадром» не дает о себе знать.

Дмитрий Комаров из «Мир наизнанку» больше не рассказывает на своей странице в Инстаграм, что с ним и где он. Вцелом с начала полномасштабного вторжения Дмитрий Комаров стал гораздо реже пользоваться социальными сетями.

Комаров признавался, что ему даже надоел вопрос о том, почему он сейчас так редко появляется в соцсетях.

«… А как часто я должен писать? И должен ли вообще? Кто это определяет? Я не собирался писать это сообщение, но по пути на встречу снова спросили, жив ли, потому что нет в соцсетях. Если кто переживает – я должен сообщить: вот сегодняшнее фото. Работаю. Сегодня в пиджаке. Вчера в камуфляже. А завтра будет завтра", – рассказывал Дмитрий Комаров.

В июне вышла завершающая серия спецпроекта «Год. За кадром», которая была посвящена закулисью работы Офиса Президента Украины.

«Будет интересно. Не пропустите», - анонсировал серию Дмитрий Комаров на своей странице в соцсети Инстаграм.

Напомним, что фильм «Год» Дмитрия Комарова вызвал разную реакцию зрителей, от восторга до пожеланий скорее возвращаться в «Мир наизнанку».

«Дмитрий, очень уважаю Вас, но Ваши глаза выдают это проплаченное интервью. Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что Вы не уважаете того, кто стоит перед вами, и это очень, очень заметно…. Или боитесь! Возвращайтесь к путешествиям, там Вы на своем месте!»,

«Я рекомендовал бы тебе заниматься тем, что ты прекрасно умеешь делать»,

«Все равно нам никто правду не скажет. Города продолжают терроризировать, а конца этому ужасу и не видно»,

«Дима, захейтят за такие передачи. У нас люди часто проводят себя как стадо, они не понимают, за что ненавидят!» , – писали Дмитрию Комарову.

Также в июне Дмитрий Комаров оставил на своей странице сообщение, посвященное словам благодарности всем, кто помог в создании фильма «Год».

«Я никогда не был военкором, и раньше снимал путешествия. 24.02.22 пора меняться. Поменялся я и моя деятельность. Это не было решение, которое я обдумывал. Я просто стал делать то, что должен был. Чтобы создать Год, я год снимал войну. Без чьей-то задачи, за свой счет….», - писал Дмитрий Комаров.

После этого сообщения Дмитрий вновь исчез из соцсетей. Но, как известно, снова путешествует.

В частности, Дмитрий Комаров снимал фильм о ромской свадьбе. Об этом сообщал Ужгородский политик и общественный деятель, депутат Ужгородского горсовета Мирослав Горват.

По его словам Дмитрий Комаров из «Мир наизнанку» стал гостем на свадьбе его дочери.

«…И очень приятно, что на самый большой праздник наших детей посетил Дмитрий Комаров, известный журналист и документалист. Дмитрий с командой решили отснять фильм о ромской свадьбе и нам приятно, что о ромских традициях узнает вся страна, что о нашей культуре будут говорить миллионы людей...», - сообщал Горват.

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