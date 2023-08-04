Чиновник был в близком окружении экснардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы.

Прессслужба Службы безопасности сообщила , что задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области.

В СБУ информируют, что предатель корректировал российские обстрелы по защитникам на восточном фронте.

Чтобы получить разведданные о дислокации ВСУ, депутат «в темную» использовал знакомых, выполнявших боевые задания.

Полученные данные он отмечал на картах, публикуя их на странице в Facebook, которую «мониторил» враг.

Эти данные агрессор использовал для корректировки обстрелов позиций защитников, в частности из ствольной и реактивной артиллерии (например, «Градов»).

Кроме того, провокационные сообщения чиновника-предателя «подхватывали» пропагандистские СМИ России для подготовки фейков о войне в Украине.

Корректировщику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Пока он под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование, депутату грозит до 8 лет лишения свободы.

Также СБУ проверяет информацию о возможном сотрудничестве фигуранта с Кивой после начала полномасштабной войны с РФ.

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