Мобилизация в Украине продолжается, в обществе мнение, что обжаловать и отменить повестку нельзя, однако это не так.

Мобилизацию в Украине продлила Верховная Рада с 18 августа по 18 ноября 2023 года.

Адвокат рассказал, при каких обстоятельствах можно обжаловать изданную повестку, ссылаясь на постановление Верховного суда Украины от 08.09.2022 года.

Роман Симутин сообщил, что в ней отмечено - повестка является лишь средством оповещения и не может быть обжалована в любом суде.

По словам адвоката, обжаловать можно последствия в виде принятого решения, а именно постановления начальника ТЦК о нарушении законодательства о мобилизации ст. 210-1 КУоАП.

"Вы НИЧЕГО не пишете в повестке, НИГДЕ не ставите подпись, не БЕРЕТЕ повестку, а ТОЛЬКО снимаете весь процесс от А до Я. Потому что повестка выписана и вручается способом, не предусмотренным законом, а видео будет подтверждением и доказательством дальнейших неправомерных действий начальника ТЦК в виде вынесения в отношении вас постановления и штрафа", - адвокат привел пример ситуации, которая может возникнуть при мобилизации в Украине.

В таком случае, в период действия мобилизации в Украине может быть несколько сценариев:

первый – вас заломят и задержат, тогда нужно записывать видео: вы ничего не должны подписывать, нужно требовать адвоката, а после выхода нужно идти в прокуратуру и писать заявление о незаконном задержании.

о незаконном задержании. второй – представитель ТЦК составит акт об отказе от получения повестки. После составления акта с привлечением свидетелей отказа вас отпускают, а через месяц-два узнаете о вынесенном в отношении вас постановлении, которое обжалуете в суде.

третий – вас просто отпустят, потому что вы смогли доказать незаконность их действий и зафиксировали все событие на видео.

"Да, статьей 65 Конституции Украины закреплена конституционная обязанность каждого гражданина защищать Отечество. Но обязанность государственных органов и должностных лиц – соблюдать закон и действовать исключительно законным способом", - сообщил Роман Симутин.

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