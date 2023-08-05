Мобилизацию в Украине продлила Верховная Рада с 18 августа по 18 ноября 2023 года.
Адвокат рассказал, при каких обстоятельствах можно обжаловать изданную повестку, ссылаясь на постановление Верховного суда Украины от 08.09.2022 года.
Роман Симутин сообщил, что в ней отмечено - повестка является лишь средством оповещения и не может быть обжалована в любом суде.
По словам адвоката, обжаловать можно последствия в виде принятого решения, а именно постановления начальника ТЦК о нарушении законодательства о мобилизации ст. 210-1 КУоАП.
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"Вы НИЧЕГО не пишете в повестке, НИГДЕ не ставите подпись, не БЕРЕТЕ повестку, а ТОЛЬКО снимаете весь процесс от А до Я. Потому что повестка выписана и вручается способом, не предусмотренным законом, а видео будет подтверждением и доказательством дальнейших неправомерных действий начальника ТЦК в виде вынесения в отношении вас постановления и штрафа", - адвокат привел пример ситуации, которая может возникнуть при мобилизации в Украине.
В таком случае, в период действия мобилизации в Украине может быть несколько сценариев:
- первый – вас заломят и задержат, тогда нужно записывать видео: вы ничего не должны подписывать, нужно требовать адвоката, а после выхода нужно идти в прокуратуру и писать заявление о незаконном задержании.
- второй – представитель ТЦК составит акт об отказе от получения повестки. После составления акта с привлечением свидетелей отказа вас отпускают, а через месяц-два узнаете о вынесенном в отношении вас постановлении, которое обжалуете в суде.
- третий – вас просто отпустят, потому что вы смогли доказать незаконность их действий и зафиксировали все событие на видео.
"Да, статьей 65 Конституции Украины закреплена конституционная обязанность каждого гражданина защищать Отечество. Но обязанность государственных органов и должностных лиц – соблюдать закон и действовать исключительно законным способом", - сообщил Роман Симутин.
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