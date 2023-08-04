Так, украинец совершил нападение на женщину в Польше с применением электрошокера и слезоточивого газа.
Об этом сообщил спикер Окружной прокуратуры в Оструве Влкп. Мацей Меллер.
Событие произошло в квартире в городе Кротошин.
27-летний украинец пришел на встречу с 30-летней женщиной, предоставлявшей услуги интимного характера за вознаграждение.
В какой-то момент между ними началась ссора и мужчина потребовал у нее деньги, применяя силу.
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Мужчина пшикнул женщине в лицо слезоточивый газ, душил и пытался применить против нее электрошокер.
Женщина успела скрыться в ванной, в этот момент мужчина забрал ее кошелек, где было 1 650 злотых и мобильные телефоны.
Подозреваемый во время допроса частично признался в содеянном.
Его обвинили в ограблении, за которое ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Также известно, что прокурор может обратиться в суд с ходатайством о временном содержании подозреваемого под стражей.
Источник: inpoland.net.
Кстати, недавно стало известно, что трагедия произошла с женщиной, недавно вернувшейся из Польши.
в Кривом Роге нашли тело женщины, только что вернувшейся из Польши.
Погибшую женщину нашли на лестнице своего дома в Центрально-Городском районе, информацию о преступлении подтвердить в полиции.
Как сообщают местные СМИ, предварительно известно, что женщину убили. Пока злоумышленника разыскивают.
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Напомним, житель Польши напал на украинскую семью и сломал женщине руку.
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