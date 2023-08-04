Украинец в Польше напал на женщину, теперь ему грозит огромный срок.

Так, украинец совершил нападение на женщину в Польше с применением электрошокера и слезоточивого газа.

Об этом сообщил спикер Окружной прокуратуры в Оструве Влкп. Мацей Меллер.

Событие произошло в квартире в городе Кротошин.

27-летний украинец пришел на встречу с 30-летней женщиной, предоставлявшей услуги интимного характера за вознаграждение.

В какой-то момент между ними началась ссора и мужчина потребовал у нее деньги, применяя силу.

Мужчина пшикнул женщине в лицо слезоточивый газ, душил и пытался применить против нее электрошокер.

Женщина успела скрыться в ванной, в этот момент мужчина забрал ее кошелек, где было 1 650 злотых и мобильные телефоны.

Подозреваемый во время допроса частично признался в содеянном.

Его обвинили в ограблении, за которое ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Также известно, что прокурор может обратиться в суд с ходатайством о временном содержании подозреваемого под стражей.

Источник: inpoland.net.

Кстати, недавно стало известно, что трагедия произошла с женщиной, недавно вернувшейся из Польши.

в Кривом Роге нашли тело женщины, только что вернувшейся из Польши.

Погибшую женщину нашли на лестнице своего дома в Центрально-Городском районе, информацию о преступлении подтвердить в полиции.

Как сообщают местные СМИ, предварительно известно, что женщину убили. Пока злоумышленника разыскивают.

Последние новости Украины:

Напомним, житель Польши напал на украинскую семью и сломал женщине руку.

Как сообщала Politeka, массовая драка произошла между украинцами и поляками в Варшаве, детали.

Также Politeka писала, что поляк спас младенца из Украины, момент попал на видео.