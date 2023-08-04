Авиатрагедия в Броварах: одному из работников ГСЧС избрана мера пресечения.

По делу о гибели руководства МВД одному из работников ГСЧС избрана мера пресечения.

Печерский райсуд Киева назначил два месяца содержания под стражей начальнику управления авиации и авиационного поиска и спасения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Содержание под стражей до 1 октября назначено начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины Ивану Коробке.

Задержанный является единственным из пяти должностных лиц ГСЧС, которым накануне ДБР сообщило о подозрении в нарушении правил безопасности полетов вертолета.

Однако начальнику Управления авиации и авиационного поиска Коробка не соглашается с обвинением.

Он не согласен с безосновательным принятием решения на выполнение полета и утверждает, что погода была летной и экипаж был допущен к полетам в сложных погодных условиях.

Источник: Общественное .

Напомним, накануне следователи возобновили поминутно день аварии и расшифровали "черные ящики".

В ДБР сообщили , что пятеро чиновников нарушили "правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей".

Сообщается, что для перевозки делегации чиновники ГСЧС выделили вертолет, который был на дежурстве относительно чрезвычайных ситуаций, и не имел разрешений на другие полеты.

Таким образом, при подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о сложных погодных условиях, в том числе над Броварами.

Кроме того, у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и важных сертификатов.

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