По делу о гибели руководства МВД одному из работников ГСЧС избрана мера пресечения.
Печерский райсуд Киева назначил два месяца содержания под стражей начальнику управления авиации и авиационного поиска и спасения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Содержание под стражей до 1 октября назначено начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины Ивану Коробке.
Задержанный является единственным из пяти должностных лиц ГСЧС, которым накануне ДБР сообщило о подозрении в нарушении правил безопасности полетов вертолета.
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Однако начальнику Управления авиации и авиационного поиска Коробка не соглашается с обвинением.
Он не согласен с безосновательным принятием решения на выполнение полета и утверждает, что погода была летной и экипаж был допущен к полетам в сложных погодных условиях.
Источник: Общественное .
Напомним, накануне следователи возобновили поминутно день аварии и расшифровали "черные ящики".
В ДБР сообщили , что пятеро чиновников нарушили "правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей".
Сообщается, что для перевозки делегации чиновники ГСЧС выделили вертолет, который был на дежурстве относительно чрезвычайных ситуаций, и не имел разрешений на другие полеты.
Таким образом, при подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о сложных погодных условиях, в том числе над Броварами.
Кроме того, у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и важных сертификатов.
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