После масштабныъ проверок украинцев обязывают вернуть пенсии и другие выплаты в бюджет.

Украинцы, неправомерно получившие пенсии, вынуждены возвращать эти средства в государственный бюджет. Такая ситуация произошла с выплатами не только пенсии, но и денежной помощью на период полномасштабной войны, а также субсидиями и выплатами матерям-одиночкам.

Судебные решения обязали некоторых граждан вернуть неправомерно полученные пенсии в государственный бюджет.

Нередко судами определяется, что некоторые пенсионеры получали пенсии с ошибками, которые могут быть связаны со смертью лица, отказом комиссии об инвалидности или по возвращении на работу после получения пенсии с выслуги лет. В таких случаях суды выносят решение о взыскании излишней суммы пенсии.

В июне Сыховский районный суд во Львове взыскал с местного жителя 5068 грн, которые он получал в качестве пенсии по инвалидности. В ходе осмотра медико-социальной экспертной комиссией было установлено, что мужчина на самом деле не имеет никаких инвалидных ограничений и может работать.

Таким образом, получаемая им пенсия была назначена с ошибкой, и теперь ему придется вернуть неправомерно полученные средства.

Также в Святошинском районном суде в Киеве несколько месяцев назад было решено отнять пенсию у пенсионера на сумму 2540 грн. Согласно правилам, такая пенсия должна быть получена только после увольнения с работы (это касается исключительно пенсии за выслугу лет).

Однако этот киевлянин после получения пенсии снова работал, и суд признал, что пенсионер не имел права на получение этой пенсии, поскольку был занят на работе. Поэтому суд вынудил его вернуть неправомерно полученную сумму.

Источник: Обозреватель.

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