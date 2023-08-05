Важно отметить, что все выплаты и денежная помощь зависят от разных условий, регулируемых законодательством.

Украинские военнослужащие могут получить одноразовую денежную помощь, которая может составлять сумму, превышающую 776 тыс. грн. Размер этой денежной помощи зависит от нескольких факторов, а именно типа травмы или проблем со здоровьем, которые возникли у военных во время их службы.

В настоящее время существует четыре вида денежной помощи, предусмотренной для военнослужащих, ставших инвалидами. В зависимости от степени инвалидности, а также времени и места получения травм может быть начислена определенная сумма денежной помощи.

Высокая денежная помощь составляет 300 прожиточных минимумов (776 700 грн). Ее получают военнослужащие, получившие травму во время выполнения боевого задания и ставшие инвалидами II группы.

Также денежная помощь выплачивается бойцам без инвалидности, травмированным и частично потерявшим трудоспособность. Они получают 70 прожиточных минимумов (181230 грн), однако перед тем нужно пройти оценку своего состояния с помощью МСЭК.

Срочникам, которые получили травмы на службе, выплачивают 50 прожиточных минимумов (129 450 грн). Такую денежную помощь получают также военнообязанные и резервисты, призванные на сборы или прохождение службы в резерве. Важно отметить, что все выплаты зависят от разных условий и категорий военных, регулируемых законодательством.

Источник: Finance.today.

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