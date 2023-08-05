Украинские военнослужащие могут получить одноразовую денежную помощь, которая может составлять сумму, превышающую 776 тыс. грн. Размер этой денежной помощи зависит от нескольких факторов, а именно типа травмы или проблем со здоровьем, которые возникли у военных во время их службы.
В настоящее время существует четыре вида денежной помощи, предусмотренной для военнослужащих, ставших инвалидами. В зависимости от степени инвалидности, а также времени и места получения травм может быть начислена определенная сумма денежной помощи.
Высокая денежная помощь составляет 300 прожиточных минимумов (776 700 грн). Ее получают военнослужащие, получившие травму во время выполнения боевого задания и ставшие инвалидами II группы.
Также денежная помощь выплачивается бойцам без инвалидности, травмированным и частично потерявшим трудоспособность. Они получают 70 прожиточных минимумов (181230 грн), однако перед тем нужно пройти оценку своего состояния с помощью МСЭК.
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Срочникам, которые получили травмы на службе, выплачивают 50 прожиточных минимумов (129 450 грн). Такую денежную помощь получают также военнообязанные и резервисты, призванные на сборы или прохождение службы в резерве. Важно отметить, что все выплаты зависят от разных условий и категорий военных, регулируемых законодательством.
Источник: Finance.today.
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