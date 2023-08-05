Правоохранительные органы обнаружили и задержали руководителя Голосеевского военкомата в Киеве, который совместно с руководителем отдела Киевской городской военной администрации осуществлял незаконную переправку военнообязанных через границу за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований (ГБР).
За эту услугу они успели получить 30 тысяч долларов от трех граждан Украины.
Следствие установило, что военком вместе с должностным лицом из управления штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины злоупотребляли своим статусом, оформляя фиктивные документы стоимостью 10 тысяч долларов для военнообязанных, которые выглядели как справки о непригодности к военной службе. Эти документы давали возможность этим лицам избежать военной службы.
Вместе с начальником Голосеевского военкомата, руководителя отдела КМВА и другими привлеченными должностными лицами, действия руководителя управления штаба были обнаружены специалистами Государственного бюро расследований на масштабной коррупционной схеме.
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По этой схеме было злоупотреблено властью и нарушено законодательство Украины, что привело к задержанию и дальнейшему расследованию уголовных действий со стороны задержанных лиц. Обоим виновникам грозит тюрьма.
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