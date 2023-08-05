В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение административной ответственности для гонщиков в городах, эксплуатирующих транспортные средства с чрезмерным уровнем шума. За это нарушение планируется налагать штрафы, которые ударят по карману украинцев. Размер штрафов также был предложен.
Законопроект определяет, что гонщикам запрещается разгоняться в городах даже во время военного положения. Несмотря на эти ограничения, водители на тюнингованных автомобилях продолжают нарушать правила, не отдавая себе отчета, что современный статус "крутого" водителя связан не с громкими гонками, а с соблюдением правил и безопасности на дороге. Поэтому в Раде хотят ввести новые штрафы, чтобы наказывать таких гонщиков.
В пояснении к законопроекту отмечается, что шумовое загрязнение транспортных средств травмирует людей, особенно переживших военное время. В целях контроля и уменьшения опасности на дорогах депутаты инициировали этот законопроект, направленный на сохранение здоровья и комфорта граждан. Именно поэтому штрафы за нарушение необходимы.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Ордер на арест Путина: над российским диктатором нависла новая угроза
Забрасывают авиабомбами: оккупанты устроили масштабный штурм на двух важных направлениях
Наступление ВСУ под Бахмутом затормозилось: названа неутешительная причина
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Согласно предложенному законопроекту, за превышение допустимого уровня шума водители будут подлежать штрафу в размере 17 тысяч гривен, а за повторное нарушение сумма штрафа увеличится до 34 тысяч гривен, а также может предусматривать лишение прав на 6 месяцев.
Отмечается, что ограничения будут запрещаться только в пределах населенных пунктов, в то время как за их пределами спортивные автогонщики смогут продолжать тренировку и проведение соревнований на соответствующих трассах.
Последние новости в Украине:
Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.
Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к восстановлению довоенного положения системы налогообложения.
Также Politeka писала, новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.