В Раде зарегистрирован законопроект об административной ответственности, за нарушение которой придется отдать 17 тысяч.

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение административной ответственности для гонщиков в городах, эксплуатирующих транспортные средства с чрезмерным уровнем шума. За это нарушение планируется налагать штрафы, которые ударят по карману украинцев. Размер штрафов также был предложен.

Законопроект определяет, что гонщикам запрещается разгоняться в городах даже во время военного положения. Несмотря на эти ограничения, водители на тюнингованных автомобилях продолжают нарушать правила, не отдавая себе отчета, что современный статус "крутого" водителя связан не с громкими гонками, а с соблюдением правил и безопасности на дороге. Поэтому в Раде хотят ввести новые штрафы, чтобы наказывать таких гонщиков.

В пояснении к законопроекту отмечается, что шумовое загрязнение транспортных средств травмирует людей, особенно переживших военное время. В целях контроля и уменьшения опасности на дорогах депутаты инициировали этот законопроект, направленный на сохранение здоровья и комфорта граждан. Именно поэтому штрафы за нарушение необходимы.

Согласно предложенному законопроекту, за превышение допустимого уровня шума водители будут подлежать штрафу в размере 17 тысяч гривен, а за повторное нарушение сумма штрафа увеличится до 34 тысяч гривен, а также может предусматривать лишение прав на 6 месяцев.

Отмечается, что ограничения будут запрещаться только в пределах населенных пунктов, в то время как за их пределами спортивные автогонщики смогут продолжать тренировку и проведение соревнований на соответствующих трассах.

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