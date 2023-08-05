Цены на продукты во время военного положения растут, хотя сезонные овощи и фрукты падают в стоимости. Так, в то время как стоимость хлеба растет в Украине, цена на популярный сезонный овощ снова падает. По сравнению с прошедшей рабочей неделей цена упала на 30%.

Речь идет о таком популярном овоще, как томат. Такое падение цены на популярный продукт связывается с увеличением предложения данного овоща на рынке.

Производители отмечают высокий урожай томатов, невзирая на то, что сезон почвенного томата только начался. Это привело к росту количества товара на рынке и, соответственно, снижению цены. Отмечается, что как тепличные, так и помидоры из открытого грунта стали дешеветь.

Увеличенное предложение томатов привело к снижению спроса на этот продукт, а также увеличилась конкуренция между производителями. Эти факторы повлияли на уменьшение цен на тепличные помидоры, и на сегодняшний день они предлагаются от 20 до 32 грн за килограмм, что на 30% дешевле, чем на прошлой неделе.

Эксперты также отмечают, что по сравнению с началом августа 2022 года тепличные томаты поступают в продажу на 34% дешевле. Производители предполагают, что тенденция снижения цен на помидоры будет продолжаться по мере роста предложения продукции из открытого грунта.

Источник: EastFruit.

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