Спикер парламента Грузии, Шалва Папуашвили, заявил, что всем пострадавшим и членам их семей будет предоставлена ​​необходимая финансовая поддержка.

В результате оползня в грузинском поселке Шови украинка трагически погибла, а ее ребенок пропал без вести. Продолжаются поисковые работы на месте происшествия. Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном пребывании других украинцев на территории оползня.

Украинка находилась в поселке Шови вместе со своим ребенком, и ее тело удалось обнаружить, но ребенка до сих пор не нашли. Спасатели занимаются поисками. Украинское посольство в Грузии связалось с родственниками погибшей и сотрудничает с грузинскими властями для организации репатриации тела.

Погибшей украинкой оказалась медийница Алина Поликовская, сообщила коллега Ольга Артюшенко. В Грузии она жила с мужем и тремя детьми, их еще не обнаружили.

"В это невозможно поверить. Алина была доброй, умной, красивой – неудивительно, что это понял Заза и забрал ее к себе в Нидерланды. У них была большая замечательная семья в Утрехте. Извини, Алина, это очень фиговый текст, ты бы не взяла такой в ​​эфир и долго бы правила. Но такой уж день", - написала она.

По данным грузинских СМИ, на месте происшествия найдено 12 тел, однако пока только шестерым из них удалось идентифицировать. Пропавшими без вести числятся еще 24 человека.

На месте происшествия работают около 600 человек, включая спасателей со специальным оборудованием и военными. Удалось пробиться в разрушенные коттеджи, где также найдено несколько автомобилей. Специалисты предупреждают, что почва на месте оползня остается нестабильной, поэтому спасатели призвали волонтеров покинуть место происшествия по соображениям безопасности.

Спикер парламента Грузии, Шалва Папуашвили, заявил, что всем пострадавшим и членам их семей будет предоставлена ​​необходимая финансовая поддержка. Ситуация остается напряженной, и работы на месте оползня продолжаются для обеспечения безопасности и розыска пропавших.

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