В этот раз клиент "ПриватБанк" поделился, что банк оставил его без денег и не собирается возвращать средства обратно.

"ПриватБанк" - известный банк, который обслуживает миллионы украинцев. Вместе с тем, некоторые клиенты сталкиваются с определенными сложностями при пользовании услугами этого банка. Отрицательный отзыв о "ПриватБанке" появился на специализированном веб-сайте Минфин.

В этот раз клиент "ПриватБанк" поделился, что банк оставил его без денег и не собирается возвращать средства обратно. Так, в 2022 году мужчина открыл банковскую карточку в этом финансовом учреждении. На новую карточку "ПриватБанк" приходила зарплата,ею украинец платил за коммуналку, деньги всегда были на карте.

Но однажды без объяснения банк снял со счета зарплату клиента.

"В один день после зачисления зарплаты 16 500 грн, эти деньги за секунду пропали. Связался с консультантом. Сказали, что поставили автоматическое списание за кредит. Но у меня не было никакого кредита. Раньше я брал кредит, но его я закрыл несколько лет назад", - возмутился клиент "ПриватБанк".

Клиент "ПриватБанк" начал разбираться в сложившейся ситуации и выяснил, что банк несколько месяцев начислял ему проценты по старому кредиту, который уже давно закрыт. В итоге, накопились проценты в размере больше 55 тысяч гривен. А хуже того, что в "ПриватБанк" ему никто не помог.

"Операторы ничего не могут сказать, а в отделении мягко говоря послали и сказали платить . Очень досадная ситуация", - добавил держатель карточки "ПриватБанк".

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