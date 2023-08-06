Коля Серга выразил свое мнение относительно Потапа, который также находился за границей в начале войны. Он считает поведение своего коллеги неприемлемым и сосредоточенным на материальных интересах.

В интервью "iPash" Коля Серга, который продолжает нести службу в ВСУ, рассказал о поведении Потапа, выразив свое мнение детальнее.

По мнению Серги, Потап всегда был исполнителем, ориентированным на популярность и заработок. Он считает, что когда человек сильно заинтересован в материальных благах, его можно легко подвергнуть давлению или запугать. Кроме того, Коля считает, что такие люди не всегда готовы проявлять жертвенность и бескорыстие.

"Потап всегда был попсовым исполнителем, который работал всегда за деньги. Материально заточенный человек. Это значит, когда он материально заточен, его можно напугать" - заявил Серга о Потапе.

Серга признает, что ему было неприятно наблюдать за поведением Потапа в тот период, и он сомневается, что в подобных обстоятельствах Потап проявил бы жертвенность и патриотизм, если бы остался и пошел в армию.

Также артист подверг критике хореографа Влада Яму. Серга подчеркнул, что он не следил за работами Влада Ямы лично. Тем не менее, он выразил общее мнение о том, что поведение артистов должно отражать положительные ценности и быть вдохновляющим примером для публики.

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