Окончательные работы планируется завершить до 24 августа.
Продолжаются работы, однако уже установлен тризуб, которым заменили советский герб с символами в виде серпа и молота - накануне его демонтировали.
Напомним, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля разрешила заменить советский герб на щите монумента «Родина-мать» в Киеве.
В Министерстве культуры объяснили, что все деньги для реализации проекта были получены от представителей бизнеса. Стоимость проекта составляет 28 млн. гривен.
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Кроме того, сталь, которую предоставил металлургический комбинат «Запорожсталь», не отвечала техническим требованиям.
Поэтому сырье было решено использовать европейское и отечественное из металлургического комбината «Запорожсталь».
Пришедшая из комбината партия, к сожалению, ощутимо отличалась от зарубежного аналога. Тогда в Министерстве добавили, что смета проекта не изменит стоимость.
Украинцы отреагировали на новый вид "Батькивщины-мать", мнения разделились:
"Одни эксперты, каждый день гибнет много людей, нам не рассказывают а призывают пачками, города уничтожены, кто же останется, кто-то задумывается. Ну еще год войны такой же. Я проезжала каждый день тот монумент и не поднимала глаз и не смотрела, даже не задумывалась что на щите, или на мече. Не думаю что сейчас нужно было это делать",
"Добрый знак! Скоро победа",
"Берегим его, защищаем от внешних и внутренних врагов!
Он наш символ и оберег! Пусть так случится!" - пишут в комментариях украинцы.
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