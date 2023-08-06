Сегодня 6 августа работы по установке тризуба на "Родину-мать" были завершены.

Окончательные работы планируется завершить до 24 августа.

Продолжаются работы, однако уже установлен тризуб, которым заменили советский герб с символами в виде серпа и молота - накануне его демонтировали.

Напомним, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля разрешила заменить советский герб на щите монумента «Родина-мать» в Киеве.

В Министерстве культуры объяснили, что все деньги для реализации проекта были получены от представителей бизнеса. Стоимость проекта составляет 28 млн. гривен.

Кроме того, сталь, которую предоставил металлургический комбинат «Запорожсталь», не отвечала техническим требованиям.

Поэтому сырье было решено использовать европейское и отечественное из металлургического комбината «Запорожсталь».

Пришедшая из комбината партия, к сожалению, ощутимо отличалась от зарубежного аналога. Тогда в Министерстве добавили, что смета проекта не изменит стоимость.

Украинцы отреагировали на новый вид "Батькивщины-мать", мнения разделились:

"Одни эксперты, каждый день гибнет много людей, нам не рассказывают а призывают пачками, города уничтожены, кто же останется, кто-то задумывается. Ну еще год войны такой же. Я проезжала каждый день тот монумент и не поднимала глаз и не смотрела, даже не задумывалась что на щите, или на мече. Не думаю что сейчас нужно было это делать",

"Добрый знак! Скоро победа",

"Берегим его, защищаем от внешних и внутренних врагов!

Он наш символ и оберег! Пусть так случится!" - пишут в комментариях украинцы.

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