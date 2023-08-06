Тоня Матвиенко, жена украинского исполнителя Арсен Мирзояна, пожаловалась на жизнь в стране без привычной многотысячной зарплаты.

Тоня Матвиенко, украинская певица, поделилась своим текущим положением и призналась, что в настоящее время не имеет стабильного дохода. Она выразила свое беспокойство по поводу финансовой ситуации, однако сообщила, что нашла новую работу. Об этом детальнее Матвиенко решила рассказать в интервью "Слава+" ведущему Славе Демину.

Раньше, до того, как в стране началась полномасштабная война, Матвиенко была довольна своим финансовым положением и могла обеспечивать себя. Сейчас же она признает, что такая возможность исчезла.

Матвиенко рассказала, что у ее партнера, Арсена Мирзояна, все еще есть возможность зарабатывать, однако она сама временно проживает с мужем у своей матери, известной артистки Нины Матвиенко.

"Я сейчас устраивалась на работу преподавателем. Я вообще переживаю, что будет дальше в Украине, так же это связано с финансами. Раньше стабильно было 2-3 тысячи долларов. Сейчас я вообще не зарабатываю" - пожаловалась на жизнь в Украине из-за войны Матвиенко.

Благодаря своему образованию, полученному в прошлом, Матвиенко приняла решение стать преподавателем вокала в Киевском национальном университете культуры и искусств. Матвиенко утверждает, что ее пригласил на эту должность Поплавский.

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