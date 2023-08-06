Руководитель Института Будущего Вадим Денисенко заявил, что после победы Украины в войне следует на три года запретить уезжать мужчинам из страны.

На своей странице в Фейсбуке Вадим Денисенко поделился мнением о том, что украинцы не сохранятся как нация, поэтому запрет выезда мужчинам за границу после войны необходимо продлить минимум на три года.

Такое заявление Денисенко вызвало бурное обсуждение среди украинцев.

"А права человека?",

" Может, лучше профессиональную армию? Чтобы было престижно?",

"если мы так сделаем – мы похороним страну. потому что вот тогда отсюда точно бежит все живое. и заработают на этом менты и погранцы. а также их крыша во власти. я бы сконцентрировался на создании здесь режима максимального содействия любому бизнесу. вот это будет лучшим стимулом. деньги и работа – не надо выдумывать что-то сложное. запретами людей не прикрепишь",

" Надо не запрещать, а мотивировать людей остаться в Украине. Надо создать такие условия, чтобы люди возвращались. Запрет на выезд после войны это нездоровый бред", - пишут украинцы в комментариях.

На заявление Денисенко отреагировал украинский политолог и эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Мы не состоимся как нация, если мы тотальные провалы в государственном управлении будем компенсировать новым крепостным правом. Какая на*иг самая свободная страна в мире, если мы на годы ограничим свободы? Люди никуда не бежали бы , если бы наша власть во время войны строила ракеты, системы ПВО и танки, вместо прокладывания сотен километров плитки, высаживания итальянских сосен и прочего тупого и бесстыдного распила", - пишет Романенко в своем телеграмм-канале.

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