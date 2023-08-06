Руководитель Института Будущего Вадим Денисенко заявил, что после победы Украины в войне следует на три года запретить уезжать мужчинам из страны.

На своей странице в Фейсбуке Вадим Денисенко поделился мнением о том, что украинцы не сохранятся как нация, поэтому запрет выезда мужчинам за границу после войны необходимо продлить минимум на три года.

Запрет мужчинам уезжать за границу после победы Украины: пост Денисенко

Такое заявление Денисенко вызвало бурное обсуждение среди украинцев.

"А права человека?",

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" Может, лучше профессиональную армию? Чтобы было престижно?",

"если мы так сделаем – мы похороним страну. потому что вот тогда отсюда точно бежит все живое. и заработают на этом менты и погранцы. а также их крыша во власти. я бы сконцентрировался на создании здесь режима максимального содействия любому бизнесу. вот это будет лучшим стимулом. деньги и работа – не надо выдумывать что-то сложное. запретами людей не прикрепишь",

" Надо не запрещать, а мотивировать людей остаться в Украине. Надо создать такие условия, чтобы люди возвращались. Запрет на выезд после войны это нездоровый бред", - пишут украинцы в комментариях.

Запрет мужчинам уезжать за границу после победы Украины: реакция в сети

На заявление Денисенко отреагировал украинский политолог и эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Мы не состоимся как нация, если мы тотальные провалы в государственном управлении будем компенсировать новым крепостным правом. Какая на*иг самая свободная страна в мире, если мы на годы ограничим свободы? Люди никуда не бежали бы , если бы наша власть во время войны строила ракеты, системы ПВО и танки, вместо прокладывания сотен километров плитки, высаживания итальянских сосен и прочего тупого и бесстыдного распила", - пишет Романенко в своем телеграмм-канале.

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