Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, что в Одесской области ТЦК собирался призвать человека с инвалидностью, все закончилось трагически.

Мобилизация в Украине продолжается, местный одесский ТЦК и СП собирался призвать мужчину, однако впоследствии стало известно, что у него инвалидность детства.

Как сообщил общественный активист Павел Поламарчук на своей странице в Фейсбуке, инцидент произошел в поселке Ширяево Одесской области.

По его словам состоялись похороны местного жителя, которого знало весь город, сообщается, что он был человеком с инвалидностью детства и собирался призвать в армию во время мобилизации в Украине.

Многие люди возмущены беззаконием, потому что знали об инвалидности мужчины все в поселке.

"Борису вручили повестку и сразу, по методу Одесской, да и не только уже Одесской "оптимизированной ВЛК" за 20 мин "обследовали". Признав, конечно, пригодным, поскольку у него не было 5-8 тыс. долларов. И сразу, как здесь" принято, отправили на распределение. По одним данным, парень переволновался, что повлекло приступ эпилепсии, от которой он умер. По другим - был сердечный приступ", - рассказал Павел Поламарчук.

В то же время, начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила - документы, что мужчина здоров и пригоден к военной службе в период действия мобилизации в Украине, ТЦК получил от медиков в больнице, где он проходил комиссию.

Украинцы возмущены такой новостью:

"Почему-то мажоров которые не ездят а летают они не забирают, вот вам и ответ, о чем еще можно говорить",

"Возмущению нет предела. Особенно на "искреннюю" отписку госпожа Гуменюк. И врачи "достойны" своих белых халатов. А есть ли статья в крим.кодексе за такое доведение до смерти? Это украинцы уничтожают украинцев внутри государства!",

"Пора уже всех тцк-шников расформировать и отправить на фронт и создать новые военкоматы из участников боевых действий!" - пишут украинцы в комментариях.

Источник: intent.press.

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