«Дизель Шоу» пришлось расстаться с некоторыми актерами, которые после 24 февраля 2022-го выехали из Украины, напоминает Politeka.net.

Так, из Украины выехали экс-игроки команды КВН "Уездный город" и участники украинской студии "Дизель Шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Более того, выяснилось, что они зарабатывают кровавые рубли, выступая на круизном лайнере перед россиянами – соответствующие афиши с анонсами концертов с участием Писаренко и Никишина появились на официальной странице круиза в Instagram.

Ранее на этом лайнере для россиян Писаренко и Никишин уже выступали. "Это было так весело, что мы решили повторить!" – с таких слов начинался анонс мероприятия.

Сообщалось, что впоследствии на этом лайнере Писаренко и Никишин должны сыграть в спектакле вместе с российской певицей и путинисткой Ольгой Бузовой.

Также из Украины уехала актриса «Дизель Шоу» Марина Грицук.

После того как женщина 17 дней находилась под Киевом в оккупации, она тоже пошла работать на россиян. В частности, артистка стала ведущей утреннего шоу на российском телеканале в Беларуси.

К слову, из Киевской области Грицука вывезли на танке в Беларусь, о чем договорился ее муж-белорус.

Это предательство ошеломило поклонников «Дизель Шоу».

«Не артисты ли. Гнать в шею из нашей Украины»,

«Главное, чтобы не позволили вернуться потом»,

«Предателям места нет в Украине! Нет Вам места в нашей стране»,

«Украина предательства не прощает»,

«Таких не жалко, пусть идут на все четыре стороны»,

«Главное, чтобы об этом не забыли после Победы» , - писали украинцы в комментариях.

В свою очередь художественный руководитель "Дизель Студио" и участник "Дизель-шоу" Егор Крутоголов рассказывал, что у Никишина "все корни в Магнитогорске" и артист действительно вернулся в Россию, а Сергей Писаренко после того, как в его дом попал снаряд оккупантов, уехал с семьей в Прибалтику.

Отметим, что после полномасштабного вторжения Писаренко и Никишин обратились к россиянам с просьбой не молчать и не называть войну "спецоперацией".

Добавим, что другие любимые актеры «Дизель Шоу» остаются в Украине и уже готовятся к очередным встречам со своими зрителями. Репетиции в самом разгаре.

«Готовимся к новым патриотическим концертам «Дизель Шоу»», – говорится на официальной странице «Дизель Шоу» в Инстаграм. Концерты пройдут 18, 19 и 20 августа.

«Уставшие но не сломанные Дизель Шоу! Спасибо вам за юмор, который вы дарите нам в такие ужасные дни! Пусть Господь Бог помогает Вам Всем И Ангелы Хранят Вас Всех»,

«Очень хорошо работаете, очень с приятным юмором. Я вас обожаю, желаю всем вам новых творческих работ, вдохновения, счастья и здоровья»,

«Дизель Шоу - это 100 процентов отлично настроения. Вы лучшие!», «Вы такие положительные!» , – комментируют украинцы новый кадр «Дизель Шоу».

Последние новости Украины:

Звезда "Дизель шоу" Крутоголов смутил пародией на пригожине.

Также сообщалось, что Булитко из "Дизель шоу" бурно отреагировала на новый бред путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что Глущенко из "Дизель шоу" рассказала, как маленький сын "спасал" ее во время обстрелов.