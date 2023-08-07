В ПФУ срочно предупредили, что с сентября счета украинских пенсионеров могут заблокировать.

Пенсия продолжает выплачиваться украинцам. Но с сентября украинцы, получающие пенсии на банковские карты, должны обязательно пройти идентификацию у финучреждений во избежание блокирования своих счетов. Эта процедура связана с завершением карантина, введенного через COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Для того чтобы пройти идентификацию, необходимо обратиться в ближайшее отделение "Ощадбанка" с паспортом или другим документом, подтверждающим личность. Также нужно иметь при себе основную платежную карту или е-пенсионное удостоверение. Сотрудники банка проведут проверку, после чего можно будет получать пенсии или проверить остаток средств на счете.

Если счет пенсии будет заблокирован, его можно разблокировать при повторной проверке.

Для получателей пенсии, являющихся внутренними переселенцами, срок идентификации продлен до конца января 2024 года.

Кроме того, правительство разработало проект документа, предусматривающего изменения по верификации и физической идентификации пенсионеров с оккупированных территорий. Согласно ему, идентификацию пенсии можно будет осуществлять через авторизацию в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда с помощью "Дія.Підпис".

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