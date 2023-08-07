Только в Ровенской области было обнаружено 58 случаев вмешательства в работу газовых счетчиков, чтобы меньше платить по тарифу за газ.

Украина сталкивается с проблемой "скручивания" показаний газовых счетчиков в ходе проверки. Ведь недобросовестные потребители пытаются уйти от высоких платежей за потребленное топливо по тарифам за газ.

Однако такие действия приводят к неприятным последствиям, и потребители в результате вынуждены оплатить гораздо больше, чем они пытались "сэкономить" на своих платежках по тарифу за газ.

Только в Ровенской области было обнаружено 58 случаев вмешательства в работу газовых счетчиков, чтобы меньше платить по тарифу за газ. После обнаружения такого нарушения специалисты областного газового предприятия составляют акт о нарушении, который потребитель должен подписать. Даже если он откажется подписать акт, документ останется действительным, что позволяет работникам предприятия подать дело на рассмотрение в суд.

После составления акта газовый счетчик посылается на экспертизу, где фиксируются факты вмешательства в его работу. После экспертизы потребитель обязан возместить нанесенный ущерб и оплатить весь неучтенный газ по тарифу на газ. Размер компенсации определяет специальная комиссия.

Также потребитель-нарушитель должен оплатить услуги проверки, а также заменить счетчик на новый, чтобы исправно платить по тарифу за газ. Все эти затраты значительно превышают сумму, которую он пытался сэкономить путем скручивания показаний счетчика.

Следует помнить, что если потребитель замечает неполадки в работе газового счетчика, он должен немедленно обратиться к местному газовому предприятию и сообщить об этом. Это поможет избежать неприятных последствий при последующих проверках.

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.