Бойцы Вооруженных сил Украины, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава – вернулись домой .
Как сообщили в Офисе президента Украины, все освобожденные сегодня - защитники, они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобоженных есть раненые.
Кроме того, самому старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.
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"Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке медиков", - говорится в сообщении.
Напомним, до этого обмен произошел 8 июля. Тогда Украину вернулись все командиры обороны "Азовстали", которых в сентябре 2022 года освободили из российского плена. До 8 июля они находились на территории Турции.
На украинскую территорию 8 июля вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламарь "Калина", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волина", старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.
Известно, что 4 августа командир "Азова" принял участие в учениях украинских бойцов.
Азовцы провели тактические учения. Основная цель тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя
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