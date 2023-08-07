Сегодня, 7 августа, вернулись домой из плена еще 22 украинских воинов.

Бойцы Вооруженных сил Украины, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава – вернулись домой .

Как сообщили в Офисе президента Украины, все освобожденные сегодня - защитники, они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобоженных есть раненые.

Кроме того, самому старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.

"Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке медиков", - говорится в сообщении.

Напомним, до этого обмен произошел 8 июля. Тогда Украину вернулись все командиры обороны "Азовстали", которых в сентябре 2022 года освободили из российского плена. До 8 июля они находились на территории Турции.

На украинскую территорию 8 июля вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламарь "Калина", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волина", старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Известно, что 4 августа командир "Азова" принял участие в учениях украинских бойцов.

Азовцы провели тактические учения. Основная цель тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя

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