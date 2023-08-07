Цены на ряд популярных продуктов стали снижаться. Так, цены на овощи для приготовления борща в Украине значительно снизились, особенно на капусту, лук и морковку. Эксперты предложили чего ждать от цены на овощи в дальнейшем и когда они начнут дорожать.
Это стало возможным из-за перенасыщения рынка продукцией. Если для потребителей такая ситуация приятна, то для производителей она стала катастрофической.
Оптовые цены на лук снизились до 14 гривен за килограмм по сравнению с 23 гривнами в прошлом году. В супермаркетах этот овощ продают по 17-18 гривен за килограмм.
Прогнозируется, что цены на овощи продолжат снижаться, по крайней мере, до октября, когда закончится сбор урожая. Эта тенденция является обычным сезонным явлением, поскольку летом увеличивается предложение свежих овощей и фруктов из-за активного сбора урожая и созревания.
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Предложение этих продуктов растет, поэтому цены снижаются. Но после октября, когда сбор урожая основных культур будет завершен, можно ожидать, что цены на овощи будут расти, поскольку предложение сократится.
Следует отметить, что ранее эксперты прогнозировали рост цены на продукты из-за подорожания электроэнергии и горючего, которое произошло с 1 июля. Однако сейчас рынок овощей показывает обратный тренд снижения цены.
Источник: Обозреватель.
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Напомним, цены на несколько базовых продуктов начнут расти.
Как писала Politeka, цены на популярную крупу в Украине резко подешевели.
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