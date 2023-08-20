Работы по установлению трезуба на "Родину-мать" были завершены, украинцев спросили, что они об этом думают.

Начиная 1 августа с монумента «Родина-мать» полностью сняли советскую символику.

Директор музея истории Украины Второй мировой войны Юрий Савчук рассказал в Фейсбуке о последних мгновениях демонтажа.

«Это момент, о котором мечтали миллионы украинцев, поколения украинцев... Это момен демонтажа империи, символа советщины, который открыл нам перспективу не только на замечательные виды Днепра, но и жизнь в новой, свободной семье европейских народов», написал о демонтаже Савчук.

Символ Украины – Трезубец, заменил советский герб на щите монумента «Родина-мать».

Монумент "Батькивщины-мать" был построен еще в 1981 году, он является памятником науки и техники местного значения. Памятник считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

"Пульс" поинтересовался общественным мнением, в частности, слышали ли украинцы вообще о решении заменить советский герб трезубцем на монументе "Батькивщина-мать" в Киеве?

85,7% - да, слышал

что-то слышал, не уверен - 5,6%

впервые слышу – 8,7%.

Также украинцы ответили на вопрос, нужно ли это делать именно сейчас?

однозначно нужно – 21,8%

скорее нужно – 25,4%

скорее не нужно – 21,4%

однозначно не нужно - 22,5%

затруднились ответить - 8,9%.

Источник: Пульс недели.

Последние новости Украины:

Напомним, Родина-Мать теперь с трезубцем, что известно.

Как сообщала Politeka, скандалы с использованием бюджета на сериалы и брусчатку: украинцы выступили за новый жесткий запрет.

Также Politeka писала, что в сети продают часть трезубца, созданного для скульптуры "Батькивщина-Мать", цена впечатляет.