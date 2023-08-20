Начиная 1 августа с монумента «Родина-мать» полностью сняли советскую символику.
Директор музея истории Украины Второй мировой войны Юрий Савчук рассказал в Фейсбуке о последних мгновениях демонтажа.
«Это момент, о котором мечтали миллионы украинцев, поколения украинцев... Это момен демонтажа империи, символа советщины, который открыл нам перспективу не только на замечательные виды Днепра, но и жизнь в новой, свободной семье европейских народов», написал о демонтаже Савчук.
Символ Украины – Трезубец, заменил советский герб на щите монумента «Родина-мать».
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Монумент "Батькивщины-мать" был построен еще в 1981 году, он является памятником науки и техники местного значения. Памятник считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.
"Пульс" поинтересовался общественным мнением, в частности, слышали ли украинцы вообще о решении заменить советский герб трезубцем на монументе "Батькивщина-мать" в Киеве?
85,7% - да, слышал
что-то слышал, не уверен - 5,6%
впервые слышу – 8,7%.
Также украинцы ответили на вопрос, нужно ли это делать именно сейчас?
однозначно нужно – 21,8%
скорее нужно – 25,4%
скорее не нужно – 21,4%
однозначно не нужно - 22,5%
затруднились ответить - 8,9%.
Источник: Пульс недели.
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Напомним, Родина-Мать теперь с трезубцем, что известно.
Как сообщала Politeka, скандалы с использованием бюджета на сериалы и брусчатку: украинцы выступили за новый жесткий запрет.
Также Politeka писала, что в сети продают часть трезубца, созданного для скульптуры "Батькивщина-Мать", цена впечатляет.