Украинский певец Виктор Павлик очень тяжело переживает потерю сына, которого не стало в молодом возрасте.

Виктор Павлик посвящает сыну Павлу, умершему в возрасте 21-го года,стихотворения и песни, пишет Politeka.net.

Виктор Павлик признается, что видит своего Павла во снах и ждет встречи с сыном на небесах.

«Мене ти бачиш з неба щохвилини ...

Приходиш в сни з недоспаних ночей,

Так пахнеш цвітом вишні і калини ...

І як в дитинстві линеш до грудей…», - посвятил Виктор Павлик поэтические строчки своему сыну.

Виктор Павлик также признается, что номер телефона его сына до сих пор в памяти его мобилки:



«Твій номер телефону не стираю,

До тебе в рай, синочку, додзвонюсь ...

На нашу зустріч з вірою чекаю…

За тебе Богу кожен день молюсь….».

Артист называет сына своим ангелом-хранителем:



«Сину, сину, я тебе кохаю …

Усім серцем обіймаю я,

Найдорожчий …-Золотий… Чекаю ...

Янгол-охоронець мій….».

Сына Виктора Павлика Павла не стало в августе 2020 года. Парню было всего 21 год. Павел Павлик боролся с очень тяжелым онкологическим заболеванием.

«Я закончил лечение химиопрепаратами, но не потому, что оно больше не нужно, а потому, что оно не имеет смысла. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. Мне остается продержаться в живых, сколько смогу», - писал сын певца Виктора Павлика незадолго до своей смерти.

Виктор Павлик признавался, что тяжело переживал смерть сына.

«Помню его, очень добрый был»,

«Очень чувственно, плачу.... Это боль на всю жизнь...»,

«Очень трогательное стихотворение, до глубины души... сочувствую вашей потере..»,

«Пусть с Богом спорит »,

«До слез»,

«Царство небесное», – пишут украинцы, пытаясь поддержать Виктора Павлика.

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