Также с 1 августа были возобновлены проверки, после которых украинцам может угрожать штраф.

Начиная с 1 октября 2023 года, предприниматели снова обязаны иметь кассовые аппараты, в противном случае им грозят штрафы. Об этом сообщил глава финансового комитета Совета Данил Гетманцев, который также подчеркнул, что до конца текущего года будут проведены проверки всех предприятий.

Также с 1 августа были возобновлены проверки для подакцизных товаров, таких как алкоголь, табак, топливо, а также для игорного бизнеса и финансовых услуг. В случае нарушения – будет уплачиваться штраф.

По словам Гетманцева, в Верховной Раде в скором времени будет принят план налоговых проверок, и до конца года все предприятия пройдут проверку. Если будут найдены нарушения – то придется платить штрафы.

Отметим, что с 1 января 2022 г. физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) 2-4 групп единого налога стало обязательным использование кассовых аппаратов или регистраторов расчетных операций в своей работе.

Тем предпринимателям, которые не соблюдают это требование, грозит штраф в размере 100% от суммы стоимости товара, проданного без использования установленного государственного механизма. За следующие нарушения штраф может увеличиваться до 150% цены товара.

ФЛПы активно протестовали против таких нововведений - в том числе и под Верховной Радой. Они требовали принятия своего законопроекта, под №5866-1, предусматривающего чековую систему в том случае, если стоимость товара составляет одну минимальную зарплату или 6,5 тысячи гривен.

Источник: Украинское радио.

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