Начиная с 1 октября 2023 года, предприниматели снова обязаны иметь кассовые аппараты, в противном случае им грозят штрафы. Об этом сообщил глава финансового комитета Совета Данил Гетманцев, который также подчеркнул, что до конца текущего года будут проведены проверки всех предприятий.

деньги, штраф, коррупция

Также с 1 августа были возобновлены проверки для подакцизных товаров, таких как алкоголь, табак, топливо, а также для игорного бизнеса и финансовых услуг. В случае нарушения – будет уплачиваться штраф.

По словам Гетманцева, в Верховной Раде в скором времени будет принят план налоговых проверок, и до конца года все предприятия пройдут проверку. Если будут найдены нарушения – то придется платить штрафы.

Отметим, что с 1 января 2022 г. физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) 2-4 групп единого налога стало обязательным использование кассовых аппаратов или регистраторов расчетных операций в своей работе.

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Тем предпринимателям, которые не соблюдают это требование, грозит штраф в размере 100% от суммы стоимости товара, проданного без использования установленного государственного механизма. За следующие нарушения штраф может увеличиваться до 150% цены товара.

ФЛПы активно протестовали против таких нововведений - в том числе и под Верховной Радой. Они требовали принятия своего законопроекта, под №5866-1, предусматривающего чековую систему в том случае, если стоимость товара составляет одну минимальную зарплату или 6,5 тысячи гривен.

Источник: Украинское радио.

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