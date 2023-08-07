ПриватБанк является популярным банком, обслуживающим миллионы украинцев. Несмотря на это, некоторые клиенты испытывают определенные трудности при пользовании его услугами. Один из отрицательных отзывов о "ПриватБанке" был опубликован на специализированном веб-сайте Минфин.

Клиент "ПриватБанк" пожаловался, что банк списал у него 117 долларов, как странно объяснил банк, якобы за подписку в магазине "Амазон". Причем дату подписки озвучили такую, что украинец физически не мог ее совершить в тот день.

Но самое интересное в том, что на карте "ПриватБанк" у клиента стоит лимит на интернет платежи с гораздо меньшей суммой, но и это не помешало списать деньги.

При этом клиент "ПриватБанк" отметил, что не только он один стокнулся с такой проблемой. Ведь, он прочитал кучу отзывов о похожих ситуациях у людей по списанию денег за несуществующие подписки.

"На данный момент создали заявку в "ПриватБанк" и типа ждите 11 дней, может вернутся деньги, а может потом еще придется ждать по каким-то их там регламентам от 45−120 дней, а может вообще не вернутся, короче банк сделал вид "моя хата скраю, ничего не знаю" Как можно доверять им деньги, если они ничего с этим не могут сделать!", - добавил клиент "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.