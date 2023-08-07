Сегодня, 7 августа, Лычаковский суд Львова избрал меру пресечения военному.
Он подозревается в использовании солдат на строительстве собственного дома.
В настоящее время военному из Закарпатья объявили о содержании под стражей с правом внесения залога в 805 тысяч гривен.
Об этом сообщили в зале суда.
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Кроме того, после внесения залога подозреваемый увольняется из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта.
В случае невнесения залога срок содержания под стражей составит с 7 августа по 2 октября, сообщил судья Роман Грицко.
Источник: Суспільне.
Напомним, военного комиссара в Закарпатье задержали по подозрению в использовании солдат для строительства собственного дома.
Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, подозреваемый в служебное время использовал подчиненных для строительства частного дома.
Земельный участок под новостройкой купил и оформил на родственника.
1 августа 2023 года сотрудники ДБР провели обыски на месте строительства, а также в доме и рабочем кабинете подозреваемого. В ходе обысков были обнаружены трое солдат, которые занимались строительными работами, и они дали показания следствию.
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