Военном из Закарпатья, якобы использовавшего солдат на строительстве собственного дома, избрали меру пресечения.

Сегодня, 7 августа, Лычаковский суд Львова избрал меру пресечения военному.

Он подозревается в использовании солдат на строительстве собственного дома.

В настоящее время военному из Закарпатья объявили о содержании под стражей с правом внесения залога в 805 тысяч гривен.

Об этом сообщили в зале суда.

Кроме того, после внесения залога подозреваемый увольняется из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта.

В случае невнесения залога срок содержания под стражей составит с 7 августа по 2 октября, сообщил судья Роман Грицко.

Источник: Суспільне.

Напомним, военного комиссара в Закарпатье задержали по подозрению в использовании солдат для строительства собственного дома.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, подозреваемый в служебное время использовал подчиненных для строительства частного дома.

Земельный участок под новостройкой купил и оформил на родственника.

1 августа 2023 года сотрудники ДБР провели обыски на месте строительства, а также в доме и рабочем кабинете подозреваемого. В ходе обысков были обнаружены трое солдат, которые занимались строительными работами, и они дали показания следствию.

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