7 августа в полицию поступило сообщение от матери о том, что ее дочь Ольга Политенкова в 1 час ушла из дома и не вернулась.
Как сообщили в полиции Киевской области, на поиск девушки оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины.
В частности, работники отдела полиции № 1 Бучанского управления.
Уголовная полиция, патрульная, ювенальная полиция, полицейский офицер общества, а также ДФТГ и общественность привлечены к поискам девушки.
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Приметы пропавшей Ольги: рост - 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые и длинные, глаза голубые, на ноге выше колена поясничный шрам, на шее есть родинка.
Если у вас есть любая информация о местонахождении пропавшей Ольги, пожалуйста, сообщите по телефону 0988826149 или на спецлинию «102».
Ранее сообщалось, что в Днепре годовалого ребенка случайно закрыли в салоне авто. ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре.
Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.
Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.
К счастью, уже через 17 минут ребенка уволили. Девочка была испугана и сильно плакала, но с ней все хорошо.
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