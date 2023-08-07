7 августа в полицию поступило сообщение от матери о том, что ее дочь Ольга Политенкова в 1 час ушла из дома и не вернулась.

Как сообщили в полиции Киевской области, на поиск девушки оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины.

В частности, работники отдела полиции № 1 Бучанского управления.

Уголовная полиция, патрульная, ювенальная полиция, полицейский офицер общества, а также ДФТГ и общественность привлечены к поискам девушки.

Приметы пропавшей Ольги: рост - 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые и длинные, глаза голубые, на ноге выше колена поясничный шрам, на шее есть родинка.

Если у вас есть любая информация о местонахождении пропавшей Ольги, пожалуйста, сообщите по телефону 0988826149 или на спецлинию «102».

Ранее сообщалось, что в Днепре годовалого ребенка случайно закрыли в салоне авто. ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре.

Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.

Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.

К счастью, уже через 17 минут ребенка уволили. Девочка была испугана и сильно плакала, но с ней все хорошо.

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