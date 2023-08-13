В Киеве на обновленной "Батькивщине-матери" внимательные украинцы заметили еще один советский символ, от которого еще не удалось избавиться.
Журналист Александр Войт в Facebook опубликовал фото меча, где изображена звезда, а именно символ СССР.
Политолог Александр Палий даже проводит голосование, что делать с двумя звездами на мечи статуи "Родина мать".
Да, он предлагает два варианта стилизовать под звезды из флагов ЕС и НАТО или декоммунизировать и снять.
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"У меня самого окончательного ответа на этот вопрос нет, он только формируется. Интересно узнать ваше мнение", - сообщил политолог.
Украинцы в комментариях начали обсуждение:
"Еще одна причина миллионы в карман положить. Рассмотреть со всех сторон-то постепенно можно ее совсем изменить. Затем прическу изменят, глаза не в ту сторону будут смотреть и т.д.",
"Ну наконец-то! ,, Главную,, проблему в стране наконец решили а все остальное подождет",
"Эти средства в виде дронов или автомобилей для транспортировки раненых могли бы спасти чью-то жизнь на нулевой позиции. А герб можно было изменить когда будет ко времени",
"Самое время заниматься памятником,когда в стране война.Больше ж заняться нечем,ах,да , ещё и улицы переименовать!",
"Теперь еще раз нужно вложить миллионы на изменения... А потом... Демонтировать и поставить новый! И все это – во время войны! А люди пусть продолжают донатить...", - пишут в сети украинцы.
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Напомним, Родина-Мать теперь с трезубцем, что известно.
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Также Politeka писала, что в сети продают часть трезубца, созданного для скульптуры "Батькивщина-Мать", цена впечатляет.