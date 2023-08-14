Сотрудники Контрразведки Службы безопасности Украины произвели задержание вражеского информатора в Харькове, который предоставлял спецслужбам российской федерации данные о вооруженных силах на территории региона. Детали сообщила пресс-служба СБУ.
Этот человек работал на одной из местных железнодорожных станций и отслеживал маршруты перемещения подвижных составов с военной техникой Вооруженных Сил Украины. Он также пытался выяснить количество тяжелого вооружения, которое переправлялось на передовую эшелонами.
Преступник также документировал последствия российских воздушных ударов по инфраструктуре областного центра и передавал эту информацию в закрытую пророссийскую телеграмму в формате медиафайлов.
Во время обыска у фигуранта был изъят мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу вооруженных сил иностранного государства.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Враг беспощадно атаковал Одесчину ракетами и дронами: данные о пострадавших и последствиях
"Просто больше погибнет": украинцам раскрыли правду о наступлении рф на Купянском направлении
Это последний рубеж: ВСУ сильно прорвались вперед, какой будет следующая цель на Донбассе
Много пострадавших, спасти удалось не всех: появились официальные подробности ЧП в больнице Днепра
Согласно ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику предъявили подозрение. За это преступление украинскому железнодорожнику грозит до 8 лет тюрьмы.
Расследование продолжается, а вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей рассматривается. Контрразведка СБУ в Харьковской области предприняла комплексные меры по процессуальному руководству областной прокуратуры.
Последние новости Украины:
Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.
Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.
Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.