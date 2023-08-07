Военный эксперт Роман Свитан рассказал о плане командования и Залужного на юге Украины

Военный эксперт Роман Свитан рассказало плане командования и Залужного на юге Украины. Об этом эксперт сообщил на 24-м канале.

"После того, как начали работать по Чонгарскому мосту и в районе Геническа - это мост на Арабатскую стрелку, а она с Украиной только через этот мост сообщается. Потому уничтожение одного и другого моста говорят о замысле нашего командования взять в большие клещи херсонско-запорожскую группировку", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что сейчас идет работа в районе Роботино и там видно, что наши войска движутся в сторону азовского побережья, чтобы отсечь полностью группировку россиян на юге Украины. Также ВСУ планирует выйти на Армянск после того, как форсирует Днепр в районе Херсона.

После этого ВСУ возьмут в клещи запорожскую группировку войск и таким образом не нужно будет биться за Мелитополь и Токмак. Таким образом в большом котле окажутся до 100 тысяч российских войск.

Если мосты будут полностью уничтожены, то движение у россиян останется только через Арабатскую стрелку и Чонгар. Поэтому благодаря ликвидации данных переправ большая российская группировка будет окружена украинскими войсками.

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