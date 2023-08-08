В Белоцерковщине несчастье произошло с двумя работниками жилищно-эксплуатационной конторы.

Как сообщили в полиции Киевщины, о потерявших сознание мужчинах, их проинформировали медики.

Сообщается, что двое слесарей выполняли работы в канализационном колодце поселка Дослидницьке.

"К сожалению, по приезду медики констатировали смерть обоих мужчин. Причина трагедии будет известна после выводов экспертов", – говорится в сообщении.

Также известно, что на месте работали сотрудники Белоцерковского управления полиции Киевской области, спасатели и медики.

О причинах трагедии пока не известно.

К слову, полиция Киевщины разыскивает 17-летнюю девушку из Ирпеня.

7 августа в полицию поступило сообщение от матери о том, что ее дочь Ольга Политенкова в 1 час ушла из дома и не вернулась.

Как сообщили в полиции Киевской области, на поиск девушки оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины.

В частности, работники отдела полиции № 1 Бучанского управления.

Уголовная полиция, патрульная, ювенальная полиция, полицейский офицер общества, а также ДФТГ и общественность привлечены к поискам девушки.

Приметы пропавшей Ольги: рост - 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые и длинные, глаза голубые, на ноге выше колена поясничный шрам, на шее есть родинка.

Если у вас есть любая информация о местонахождении пропавшей Ольги, пожалуйста, сообщите по телефону 0988826149 или на спецлинию «102».

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